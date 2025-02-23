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AK Parti'de genel başkan yardımcılığı sayısı 19'a yükseldi

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılan tüzük değişikliğiyle genel başkan yardımcılığı sayısı 16'dan 19'a çıkarıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2025 11:37, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 13:40
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AK Parti'de genel başkan yardımcılığı sayısı 19'a yükseldi

Ankara Spor Salonu'nda devam eden kongrede, Tüzük Değişikliği Komisyonunca hazırlanan parti tüzüğünün 81. maddesine ilişkin değişiklik, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin tarafından delegelere okundu.

Tüzük değişikliği, delegelerin oylarıyla kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Buna göre, Tüzüğün Genel Başkan Yardımcıları başlıklı 81. maddesinin "81.12" fıkrası "Çevre ve Şehircilik Politikalarından Sorumlu" şeklinde düzenlendi.

Öte yandan, 81. maddenin "81.14" fıkrasından sonra gelmek üzere "81.15 - Genel Başkan Yardımcısı (Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu), 81.16 - Genel Başkan Yardımcısı (Sağlık Politikalarından Sorumlu), 81.17 - Genel Başkan Yardımcısı (Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu)" fıkraları eklendi. Böylece Türk Devletleri ile İlişkiler, Sağlık Politikaları, Kültür ve Sanat Politikaları adına 3 yeni başkanlık kuruldu.

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