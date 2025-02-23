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Erdoğan: Yeni Döneme 'Bismillah' Diyerek Başlıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yenilenmiş, soluklanmış ve güç toplamış olarak bugünden itibaren artık yeni bir döneme 'Bismillah' diyoruz. Bu yeni dönemde de gayemiz aziz milletimizin hayır duasını almaktır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2025 11:51, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 11:53
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Erdoğan: Yeni Döneme 'Bismillah' Diyerek Başlıyoruz

Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nin yapıldığı Ankara Spor Salonu'na geldi. Salonun dışında partililer tarafından coşkuyla karşılanan Erdoğan, burada partililere hitap etti.

Konuşmasına "Adında ak, ışığında istikbal olan bir hareketin mensupları olarak bugün gururluyuz, sevinçliyiz." sözleriyle başlayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"12 Ekim'de başladığımız kongre maratonumuzu, birazdan yapacağımız büyük kongremizle başarıyla tamamlıyoruz. AK Parti'ye yakışır bir kardeşlik ikliminde kavgasız, gürültüsüz, hepsinden önemlisi şaibesiz bir şekilde bu süreci bugünlere kadar getirdik. Bizzat katıldığım 29 il kongremizde dava arkadaşlarımla kucaklaştık. Milletimizle olan gönül köprülerimizi tekrar sağlamlaştırdık. Yine bu süreçte kendi iç muhasebemizi de yapma imkanı bulduk. Öncelikle bizleri bağrına basan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Nöbet değişimine gittiğimiz yerlerdeki kardeşlerime emekleri ve hizmetleri için aynı şekilde şükranlarımı sunuyorum. Yeni görev alan kardeşlerime Rabbimden üstün başarılar diliyorum."


Yeni Dönem ve Gençlere Çağrı

"Sizlerden her zamankinden fazla gayret bekliyorum" diyen Erdoğan, büyük kongreye gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, amaçlarının milletin gönlünde yer etmek, milletin hayır duasına, rızasına ve desteğine mazhar olmak olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bütün teşkilatımdan bu vizyonu, bu anlayışı, bu bakış açısını muhafaza etmelerini bilhassa rica ediyorum. Bunun için sizlerden her zamankinden daha fazla gayret bekliyorum. Geleceğimizin teminatı sevgili gençler, özellikle sizlere sesleniyorum; devraldığınız kutlu emanete sonuna kadar sahip çıkmaya var mısınız? Türkiye'yi önce 2053, ardından da 2071 vizyonuyla sizler buluşturacaksınız. Siz çalıştığınız müddetçe Allah'ın izniyle bu milletin müreffeh yarınlara yürüyüşünü kimse durduramaz, hiç kimse engelleyemez. AK Partimizin mihenk taşı hanım kardeşlerime sesleniyorum; sizlerin olmadığı bir hareket asla başarıya ulaşamaz. Kadınların omuz vermediği, sahip çıkmadığı bir mücadele başarı kazanamaz. Sizler 24 yıldır ilmek ilmek ördüğünüz bu davayı Allah'ın izniyle çok daha yükseklere taşıyacaksınız."


Coşkulu Kalabalık ve Teşekkür

Erdoğan, kongrenin yapıldığı salonun dışında 60 bin kişinin toplandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kar, bora, fırtına dinlemiyoruz. Teşkilatımızın her kademesinde görev olan kardeşlerim, sizler aldığınız emaneti taşıdığınız muazzam bir sorumluluk bilinciyle en güzel şekilde temsil edeceksiniz. Sizlere güveniyorum. Şahsıma sizler gibi yol ve mücadele arkadaşları bahşettiği için Rabbime sonsuz hamdediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bir kez daha kongremizin ülkemiz, milletimiz, partimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."


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