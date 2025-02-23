AK Parti MKYK listesi ve üyeleri belli oldu

AK Parti'de MKYK ve MDK listeleri belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre paylaşımında kullandığı "Hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız" ifadeleriyle de değişim mesajı vermişti.

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