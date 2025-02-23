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Kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü

Konya'da bir kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2025 12:34, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 12:35
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Kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Safa Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karı koca olan Şerife Ç. (35) ve Ömer Ç. (36) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şerife Ç. kocası Ömer Ç.'yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Ömer Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken katil zanlısı kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ömer Ç.'nin cansız bedeni otopsi için Konya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Şerife Ç. ise Konya Numune Hastanesine sağlık kontrolünden geçirildi.

Öte yandan, çiftin bir kız çocuklarının olduğu ve olayın gerçekleştiği eve 2 yıl önce taşındıkları öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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