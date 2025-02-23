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Van-Tahran tren seferleri yeniden başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van ile Tahran arasında yeniden başlayacak tren seferleri için biletlerin 25 Şubat'ta satışa çıkacağını belirterek, "İlk sefer Tahran'dan 9 Mart'ta, Van'dan ise 10 Mart'ta gerçekleşecek." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2025 12:58, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 13:01
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Van-Tahran tren seferleri yeniden başlıyor

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin demir yolu taşımacılığında uluslararası işbirliklerini güçlendirme hedefi doğrultusunda adımlar attıklarını bildirdi. Bu kapsamda İran demir yolları kurumuyla yaptıkları görüşmeler sonucu Van-Tahran tren seferlerin yeniden başlayacağı bilgisini veren Uraloğlu, iki kent arasında yolcu trenlerinin çalıştığı 2019 ve 2020 yıllarında yaklaşık 10 bin yolcu taşındığını kaydetti.

Uraloğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle seferlere ara verildiğini hatırlatarak, "Türkiye ile İran arasındaki demir yolu işbirliği, bölgesel ulaşımın güçlenmesi ve turizm hareketliliğinin artırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Tahran-Van treninin yeniden seferlere başlaması hem ekonomik hem de kültürel bağları daha da kuvvetlendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, trenin haftada iki kez karşılıklı sefer yapacağına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Tahran-Van Yolcu Treni pazar ve çarşamba Tahran'dan 12.35'te, Van'dan ise pazartesi ve perşembe saat 20.00'de hareket edecek. Yolcularımız, 22 saatlik keyifli bir seyahati demir yolu konforunda gerçekleştirecekler. Biletler ise 25 Şubat Salı günü satışa sunulacak. İlk sefer Tahran'dan 9 Mart'ta, Van'dan ise 10 Mart'ta gerçekleşecek."

- Seferler kuşetli vagonlarla

Açıklamada yer verilen bilgiye göre, İran Yolcu Taşıma Şirketi (RAJA) tarafından işletilecek tren 40 kişi kapasiteli 7 kuşetli vagondan oluşacak ve haftada iki kez karşılıklı sefer yapacak.

Türkiye'de biletler, TCDD Taşımacılık AŞ'nin uluslararası bilet satışına açık olan Adana, Ankara, Eskişehir, İstanbul (Sirkeci), İstanbul (Halkalı), İzmir (Basmane), Konya ve Van gişelerinden satılacak.

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