Binalarda yeni dönem! 1 Nisan'dan itibaren zorunlu oluyor

Resmi Gazete'de 20 Şubat 2025 tarihinde yayımlanan tebliğe göre, TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları Standardı, 1 Nisan 2025 itibarıyla zorunlu hale gelecek.

Mevcut standart, yalnızca binaların ısıtma amaçlı enerji tüketimini düzenlerken, yeni düzenleme ile binaların hem ısıtma hem de soğutma ihtiyacına göre tasarlanması sağlanacak. Son dönemde sosyal medyada gündem olan bu konu hakkındaki değişiklik, özellikle sıcak iklim bölgelerinde enerji verimliliğinin artırılmasına katkıda bulunacak.

Daha az enerji tüketen çevre dostu binalar

Yeni standart sayesinde ısıtma ve soğutma giderlerinin azalacağını belirten sektör temsilcileri, enerji verimliliği yüksek yapıların ülke ekonomisine de katkı sağlayacağını vurguladı. "Ülkemizin iklim şartlarına daha gerçekçi bir yaklaşım getiren revize standart ile yeni binalarda metrekare başına yıllık enerji tüketimi ortalama 120-150 kWh/m² yıldan 70-90 kWh/m² yıl seviyelerine düşecek" değerlendirmesinde bulundular.

TS 825 nedir?



TS 825 standardı, Türkiye'de binalarda ısı yalıtımı ile ilgili esasları belirleyen bir standarttır. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayımlanan bu standart, binaların enerji verimliliğini artırmak, ısı kayıplarını azaltmak ve yakıt tüketimini düşürmek amacıyla hazırlanmıştır.

TS 825 standardının kapsamında neler var?



. Binalarda ısı yalıtımı hesaplama yöntemleri belirlenir.

. Isı iletim katsayıları (U değerleri) tanımlanır.

. Çatı, duvar, döşeme ve pencere gibi yapı elemanlarının ısı yalıtımı şartları açıklanır.

. Bölgelere göre iklim verileri dikkate alınarak bina enerji ihtiyacı hesaplanır.

. Mekanik sistemler ve havalandırma ile ilgili ısı kayıpları değerlendirilir.