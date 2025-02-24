Öğretim üyeleri, emeklilik düzenlemesini merak ediyor

Ekonomistler Şubat Enflasyon Tahminlerini Düşürdü
Ekonomistler Şubat Enflasyon Tahminlerini Düşürdü
Sompo'dan Mesleğe Özel İndirim: %30
Sompo'dan Mesleğe Özel İndirim: %30
Sponsorlu İçerik
'Evlilik yerinde saydı, boşanma hızı rekor kırdı'
'Evlilik yerinde saydı, boşanma hızı rekor kırdı'
Su ve Elektrik Faturalarına Yeni Düzenleme Geliyor
Su ve Elektrik Faturalarına Yeni Düzenleme Geliyor
Berberler İçin Zam Oranı Tartışması Devam Ediyor
Berberler İçin Zam Oranı Tartışması Devam Ediyor
TCMB'den Yeni Tertip Banknotlar: İmzalar Değişti
TCMB'den Yeni Tertip Banknotlar: İmzalar Değişti
Kars Kağızman Belediyesi'ne Kayyum Atandı
Kars Kağızman Belediyesi'ne Kayyum Atandı
İklim Kanunu Teklifi Meclis Çevre Komisyonu'nda
İklim Kanunu Teklifi Meclis Çevre Komisyonu'nda
Meteoroloji'den Sarı Kodlu Uyarılar Geldi
Meteoroloji'den Sarı Kodlu Uyarılar Geldi
80 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
80 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Öğrencilerin kar tatili talebine Valilik yanıt
Öğrencilerin kar tatili talebine Valilik yanıt
10 il ve 5 ilçede pazartesi günü eğitime ara verildi
10 il ve 5 ilçede pazartesi günü eğitime ara verildi
Yusuf Tekin: Kabine revizyonu yanlış anlaşılıyor
Yusuf Tekin: Kabine revizyonu yanlış anlaşılıyor
Borsa İstanbul'da yanıltıcı haber yapanlara soruşturma
Borsa İstanbul'da yanıltıcı haber yapanlara soruşturma
AK Parti'de A takımı netleşti!
AK Parti'de A takımı netleşti!
Av Sırasında Kaza: İzmir'de Baba Gözaltına Alındı
Av Sırasında Kaza: İzmir'de Baba Gözaltına Alındı
Tasarruf edenlerin yarısından fazlası borçlu çıktı
Tasarruf edenlerin yarısından fazlası borçlu çıktı
Kaymakamlık sınav soruları ve Cevap anahtarı yayımlandı
Kaymakamlık sınav soruları ve Cevap anahtarı yayımlandı
Enerji Bakanı: Türkiye'ye 1.3 milyar metreküp gaz gelecek
Enerji Bakanı: Türkiye'ye 1.3 milyar metreküp gaz gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi
Hükümet düğmeye bastı: Ekonomide reform dönemi!
Hükümet düğmeye bastı: Ekonomide reform dönemi!
MSÜ soruları ve cevap anahtarı yayımlandı
MSÜ soruları ve cevap anahtarı yayımlandı
Binalarda yeni dönem! 1 Nisan'dan itibaren zorunlu oluyor
Binalarda yeni dönem! 1 Nisan'dan itibaren zorunlu oluyor
AK Parti MKYK listesi ve üyeleri belli oldu
AK Parti MKYK listesi ve üyeleri belli oldu
Karda işe gidemeyenler dikkat! İşte işveren ve işçinin hakları
Karda işe gidemeyenler dikkat! İşte işveren ve işçinin hakları
Bakan Tunç'tan DEM Parti ve TÜSİAD açıklamaları
Bakan Tunç'tan DEM Parti ve TÜSİAD açıklamaları
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Resmi Gazete'de yayımlandı: Hastane katılım payları değişti
Resmi Gazete'de yayımlandı: Hastane katılım payları değişti
Fahiş fiyatın fotoğrafını çek bakanlığa şikayet et
Fahiş fiyatın fotoğrafını çek bakanlığa şikayet et
56 yıl sonra sonuçlanan dava: Arapgir'de adalet yerini buldu
56 yıl sonra sonuçlanan dava: Arapgir'de adalet yerini buldu
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Öğretim üyeleri, emeklilik düzenlemesini merak ediyor

43 üniversitede öğretim üyelerinin emeklilik yaş haddine dair geçici düzenleme yılsonu sona eriyor. Öğretim üyeleri geçici düzenlemenin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 24 Şubat 2025 10:00, Son Güncelleme : 24 Şubat 2025 09:32
Yazdır
Öğretim üyeleri, emeklilik düzenlemesini merak ediyor

Bilindiği üzere, üniversitelerimizde öğretim üyelerinin emeklilik yaş haddi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 30 uncu maddesi çerçevesinde 67 yaşını doldurdukları tarih olarak düzenlenmiştir.

2006 yılında üniversitesiz vilayet olmayacak politikasının bir gereği olarak; 2006, 2007 ve 2008 yıllarında açılan 41 üniversitenin öğretim üyesi ihtiyacı dikkate alınarak; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 55 inci madde kapsamında yeni kurulan devlet üniversitelerinde öğretim üyelerinin yaş haddi 67'den 72'ye yükseltilmişti.

Daha sonra, 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesiyle geçici düzenlemedeki 72 olan yaş haddi 75'e çıkartılmıştı. 15 Nisan 2020 tarihli ve 7243 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle, 41 olan üniversite sayısı Kafkas ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinin eklenmesiyle 43 olmuş; bu düzenlemenin son tarihi ise 31 Aralık 2025'e uzatılmıştır.

17 yıla aşkın zamandır sürdürülen bu uygulamanın 2025 yılı sonu itibarıyla sona erdirilip erdirilemeyeceği konusunda 67 yaş haddini aşmış göreve devam eden öğretim üyeleri ile 67 yaş sınırında olan kişilerin meraklı bekleyişi sürmektedir.

Üniversitelerin eğitim öğretim planlamaları ve kişilerin gelecek planlamalarını yapabilmeleri adına geçici düzenlemenin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı ya da kaldırılıp kaldırılmayacağı hususunda Yükseköğretim Kurulunun açıklama yapması faydalı olacaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber