Bakanlık duyurdu: Ağır taşıtlara trafik yasağı kaldırıldı

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtlar için 21 Şubat Cuma günü saat 13.00'te başlayan ve D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında uygulanan kısıtlama, 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 itibarıyla kaldırılmıştır."