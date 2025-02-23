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Bakanlık duyurdu: Ağır taşıtlara trafik yasağı kaldırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtlar için 21 Şubat Cuma günü saat 13.00'te başlayan ve D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında uygulanan kısıtlama, 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 itibarıyla kaldırılmıştır."

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2025 14:41, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 14:43
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Bakanlık duyurdu: Ağır taşıtlara trafik yasağı kaldırıldı

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtlar için 21 Şubat Cuma günü saat 13.00'te başlayan ve D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında uygulanan kısıtlama, 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 itibarıyla kaldırılmıştır."

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