Bakanlık duyurdu: Ağır taşıtlara trafik yasağı kaldırıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtlar için 21 Şubat Cuma günü saat 13.00'te başlayan ve D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında uygulanan kısıtlama, 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 itibarıyla kaldırılmıştır."
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2025 14:41, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 14:43
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtlar için 21 Şubat Cuma günü saat 13.00'te başlayan ve D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında uygulanan kısıtlama, 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 itibarıyla kaldırılmıştır."