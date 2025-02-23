KYK yurdunda zehirlenme şüphesi: 50 öğrenci hastaneye başvurdu

Hendek ilçesindeki KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda barınan 50 öğrenci, yedikleri yemekten bir süre sonra kusma ve bulantı şikayetleriyle Hendek Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alınan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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