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Hükümet düğmeye bastı: Ekonomide reform dönemi!

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi öncesinde Türkiye Yüzyılı Reform Planı'nı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide köklü dönüşümün sinyalini verdi. Kira ve konut fiyatlarının dengeye getirileceğini, enflasyonun düşeceğini, ucuz ve sağlıklı gıdaya erişiminin kolaylaşacağını belirten Erdoğan, vergide de adaletin güçlendirileceğini belirtti.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 23 Şubat 2025 15:08, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 15:11
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Hükümet düğmeye bastı: Ekonomide reform dönemi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Büyük Kongresi'nde ekonomide dönüşümü başlatacak bir dizi reform planını açıkladı. Sadece ekonomi de değil yeşil ve dijital alanda, sosyal politikalarda, yargı ve temel haklar ile siyasi ve idari düzenlemelerde bir dizi iyileştirmeyi kapsayan Türkiye Yüzyılı Reform Planı'nın ayrıntıları dikkat çekti.

Erdoğan planın ekonomik reformları içeren kısmında gıdadan, konuta, kiralardan vergilere kadar pek çok yeni hedef açıkladı.

Enflasyon düşecek alım gücü yükselecek

Enflasyondaki düşüşün hızlanarak devam edeceğini bildiren Erdoğan, "Enflasyon düştükçe alım gücü yükselecek ve 85 milyonun hepsi bundan etkilenecek. Sabredip hedeflerimize ulaşacağız" dedi.

Sürdürülebilir büyüme için yeni tedbirler geliyor

Kapsamlı reform planı sayesinde Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler ligine yükseleceğini ifade eden Cumhurbaşkanı, ekonomik dönüşüm planıyla güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin temellerini sağlamlaştıracak yeni tedbirleri devreye alacaklarını söyledi.

Ucuz ve sağlıklı gıdaya erişim kolaylaşacak

Gıfa enflasyonu ufak adımlarla gerilerken Erdoğan, gıda arz güvenliğini temin ederek, vatandaşların ucuz ve sağlıklı gıdaya erişiminin önündeki tüm engellerin ortadan kaldırılacağını ifade etti.

Kira ve konut fiyatları dengelenecek

Sosyal konut projelerine de ağırlık verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece kira ve konut fiyatlarını dengeye getireceğiz" dedi.

Vergide adalet güçlenecek

Kamu yönetiminde mali kuralları güçlendirecekleri, kamu harcamalarında disiplini koruyacaklerini ve vergide adaleti güçlendirmek için 'çok kazanandan çok alma' prensibi ile devam edeceklerini belirten Erdoğan, kamu gelirlerinin de artıracağını belirtti.

Türkiye büyük yatırımlar ülkesi olacak

Erdoğan ayrıca, yeni yatırım teşvik sistemi ve yerel kalkınma hamlesiyle Türkiye'nin her bir köşesinin refah seviyesinin ve üretim gücünün artacağını belirterek "Yatırım süreçlerini hızlandırarak, 'tek durak ofis' anlayışıyla, Türkiye'yi büyük yatırımların hedef ülkelerinden biri haline getireceğiz" dedi.

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