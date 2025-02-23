Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla kutladı. Öte yandan TBMM Başkanı Kurtulmuş, Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti ve kongrenin hayırlı olmasını diledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2025 15:17, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 16:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü.
Bahçeli, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, partisinin genel başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
TBMM Başkanlığından Açıklama
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un, Erdoğan'ı telefonla aradığı belirtildi.
Kurtulmuş'un Tebrik Mesajı
Kurtulmuş, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Erdoğan'ı tebrik ederek, kongrenin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.