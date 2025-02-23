Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Kurtulmuş, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Erdoğan'ı tebrik ederek, kongrenin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, partisinin genel başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net