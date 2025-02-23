Emine Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin,

ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, kongreye ilişkin paylaşımda bulundu. Kongreden fotoğraflara da yer verdiği paylaşımında, "#AdındaAK" etiketini kullanan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

Ülkemizin dört bir köşesinden gelen gönüldaşlarımızla AK Partimizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni coşkuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirdik.



Bu kutlu yürüyüşte bir kez daha gördük ki, AK Parti sadece bir siyasi hareket değil, aynı zamanda milletimizin geleceğe. pic.twitter.com/R5gCBG0oo4