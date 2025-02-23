Türkiye'de tereyağı Üretimi 100 bin tonu aştı

AK Parti'de yeni MKYK üyeleri ilk toplantısını yaptı
AK Parti'de yeni MKYK üyeleri ilk toplantısını yaptı
Tasarruf edenlerin yarısından fazlası borçlu çıktı
Tasarruf edenlerin yarısından fazlası borçlu çıktı
Kaymakamlık sınav soruları ve Cevap anahtarı yayımlandı
Kaymakamlık sınav soruları ve Cevap anahtarı yayımlandı
Enerji Bakanı: Türkiye'ye 1.3 milyar metreküp gaz gelecek
Enerji Bakanı: Türkiye'ye 1.3 milyar metreküp gaz gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi
8 il ve bir ilçede pazartesi günü eğitime ara verildi
8 il ve bir ilçede pazartesi günü eğitime ara verildi
Hükümet düğmeye bastı: Ekonomide reform dönemi!
Hükümet düğmeye bastı: Ekonomide reform dönemi!
MSÜ soruları ve cevap anahtarı yayımlandı
MSÜ soruları ve cevap anahtarı yayımlandı
Binalarda yeni dönem! 1 Nisan'dan itibaren zorunlu oluyor
Binalarda yeni dönem! 1 Nisan'dan itibaren zorunlu oluyor
AK Parti MKYK listesi ve üyeleri belli oldu
AK Parti MKYK listesi ve üyeleri belli oldu
Karda işe gidemeyenler dikkat! İşte işveren ve işçinin hakları
Karda işe gidemeyenler dikkat! İşte işveren ve işçinin hakları
Bakan Tunç'tan DEM Parti ve TÜSİAD açıklamaları
Bakan Tunç'tan DEM Parti ve TÜSİAD açıklamaları
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Resmi Gazete'de yayımlandı: Hastane katılım payları değişti
Resmi Gazete'de yayımlandı: Hastane katılım payları değişti
Fahiş fiyatın fotoğrafını çek bakanlığa şikayet et
Fahiş fiyatın fotoğrafını çek bakanlığa şikayet et
56 yıl sonra sonuçlanan dava: Arapgir'de adalet yerini buldu
56 yıl sonra sonuçlanan dava: Arapgir'de adalet yerini buldu
Ak Parti'nin geleceğine yön verecek kongre
Ak Parti'nin geleceğine yön verecek kongre
MEB'den önemli değişiklikler: Devamsıza sınav bile yok!
MEB'den önemli değişiklikler: Devamsıza sınav bile yok!
Cezaevlerini rahatlatacak hamle: Kısmi af geliyor!
Cezaevlerini rahatlatacak hamle: Kısmi af geliyor!
ÖSYM, yarın iki sınav yapacak
ÖSYM, yarın iki sınav yapacak
Adalet Bakanlığı'ndan Tarihi Kadastro Adımı
Adalet Bakanlığı'ndan Tarihi Kadastro Adımı
Ankara'da sahte içkiden can kaybı 65'e yükseldi
Ankara'da sahte içkiden can kaybı 65'e yükseldi
İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek?
İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek?
Sağlık Bakanlığı'ndan 10,5 Milyon Kronik Hastalık Taraması
Sağlık Bakanlığı'ndan 10,5 Milyon Kronik Hastalık Taraması
Aile Bakanlığı: Kayıp Çocuklar Haberleri Gerçek Değil
Aile Bakanlığı: Kayıp Çocuklar Haberleri Gerçek Değil
2025 Aile Yılı: Kadını Güçlendiren Politikalar
2025 Aile Yılı: Kadını Güçlendiren Politikalar
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ekrem İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması
Ekrem İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
On bir ayın sultanı ramazan 29 gün sürecek
On bir ayın sultanı ramazan 29 gün sürecek
Ana sayfaHaberler Yaşam

Türkiye'de tereyağı Üretimi 100 bin tonu aştı

Geçen yıl Türkiye'nin tereyağı üretimi %15.2 artarak 100 bin tonu aştı. Avrupa'daki arz sıkıntıları Türkiye'yi etkilemezken, iç piyasada koruma önlemleri alınıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2025 15:50, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 15:52
Yazdır
Türkiye'de tereyağı Üretimi 100 bin tonu aştı

Türkiye'de tereyağı üretimi geçen yıl 100 bin tonu aştı. Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği Başkanı Çallı, "Avrupa'daki tereyağı sorunu ülkemizi olumlu ya da olumsuz etkilemez. Ülkemizde iç piyasayı korumak için tereyağı ihracatında kısıtlama var" dedi.

Türkiye'de Tereyağı Üretimi ve Avrupa'daki Sorunlar

Avrupa'da maliyetler ve üretim yetersizliği nedeniyle fiyatları hızla artan ve satış kısıtlaması uygulanan tereyağında Türkiye geçen yıl 100 bin tonu aşkın üretimle rekor kırdı.

TÜİK Verilerine Göre Tereyağı Üretimi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkede tereyağı üretimi geçen yıl dalgalı bir seyir izledi.

  • Ocak 2024'te 9 bin 209 ton tereyağı üretilirken bu rakam mayısta 8 bin 615, eylülde 7 bin 731 ve Aralık 2024'te 8 bin 945 bin ton olarak kayıtlara geçti.
  • Böylece Türkiye'de geçen yıl tereyağı üretimi 100 bin 321 ton oldu. Üretim bir önceki yıla göre yüzde 15.2 arttı.


Son 5 Yılda Tereyağı Üretimi


  • 2020'de 78 bin 610 ton,
  • 2021'de 84 bin 826 ton,
  • 2022'de 95 bin 656 tonluk üretim dikkati çekti.
  • Söz konusu üretim 2023'te 87 bin 65 ton oldu. Tereyağı üretimi geçen yıl ise bir önceki yıla göre yüzde 15.2 artarak 100 bin 321 tonla rekor seviyeye ulaştı.


'Süt Tozu Üretimindeki Artış Tereyağını Olumlu Etkiliyor'

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı, Türkiye'nin tereyağı üretiminin artarak devam ettiğini söyledi."Ülkemizde süt üretimi artınca süt tozu üretimi de yükseldi. Tereyağı da süt tozu üretilirken üretilen bir ürün. Yani süt tozu üretimindeki artış tereyağını da olumlu etkiliyor. Üretilen tereyağları büyük ölçüde iç pazarda tüketiliyor" dedi.

Avrupa'daki Tereyağı Krizi ve Türkiye

Çallı, Avrupa'da tereyağı krizinin tekrar gündeme geldiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl kasım ayında Avrupa'da tereyağı arzı sıkıntısı çıkmıştı. Bugünlerde de fiyatlarda artış söz konusu. Hatta bazı yerlerde tereyağı satışında kısıtlamaya gidilmiş durumda. Avrupa'daki tereyağı sorunu ülkemizi olumlu ya da olumsuz etkilemez. Ülkemizde iç piyasayı korumak için tereyağı ihracatında kısıtlama var. Ülke olarak sadece 1 kilogram ve altı paketli ürünleri ihraç edebiliyoruz. Avrupa'ya ihracat için onaylı çiftliklerden elde edilen sütlerin işlenmesi lazım, 41 tesisimiz Avrupa'ya tereyağı ihracatı yapabilir. Ülkemizde tereyağı fazlalığı oluşursa Avrupa'ya ihracata onay verilmesi hususunda destek olunması sektörümüze faydalı olacaktır."


Süt Ürünleri İhracatının Artması

Süt ürünleri ihracatının artması için üreticilerin desteklenmesinin önem taşıdığını vurgulayan Çallı, özellikle peynir gibi katma değeri yüksek ürünlerin ihracatının teşvik edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber