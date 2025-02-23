Türkiye'de tereyağı Üretimi 100 bin tonu aştı

Türkiye'de tereyağı üretimi geçen yıl 100 bin tonu aştı. Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği Başkanı Çallı, "Avrupa'daki tereyağı sorunu ülkemizi olumlu ya da olumsuz etkilemez. Ülkemizde iç piyasayı korumak için tereyağı ihracatında kısıtlama var" dedi.

Türkiye'de Tereyağı Üretimi ve Avrupa'daki Sorunlar

Avrupa'da maliyetler ve üretim yetersizliği nedeniyle fiyatları hızla artan ve satış kısıtlaması uygulanan tereyağında Türkiye geçen yıl 100 bin tonu aşkın üretimle rekor kırdı.

TÜİK Verilerine Göre Tereyağı Üretimi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkede tereyağı üretimi geçen yıl dalgalı bir seyir izledi.

Ocak 2024'te 9 bin 209 ton tereyağı üretilirken bu rakam mayısta 8 bin 615, eylülde 7 bin 731 ve Aralık 2024'te 8 bin 945 bin ton olarak kayıtlara geçti.

Böylece Türkiye'de geçen yıl tereyağı üretimi 100 bin 321 ton oldu. Üretim bir önceki yıla göre yüzde 15.2 arttı.





Son 5 Yılda Tereyağı Üretimi





2020'de 78 bin 610 ton,

2021'de 84 bin 826 ton,

2022'de 95 bin 656 tonluk üretim dikkati çekti.

Söz konusu üretim 2023'te 87 bin 65 ton oldu. Tereyağı üretimi geçen yıl ise bir önceki yıla göre yüzde 15.2 artarak 100 bin 321 tonla rekor seviyeye ulaştı.





'Süt Tozu Üretimindeki Artış Tereyağını Olumlu Etkiliyor'

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı, Türkiye'nin tereyağı üretiminin artarak devam ettiğini söyledi."Ülkemizde süt üretimi artınca süt tozu üretimi de yükseldi. Tereyağı da süt tozu üretilirken üretilen bir ürün. Yani süt tozu üretimindeki artış tereyağını da olumlu etkiliyor. Üretilen tereyağları büyük ölçüde iç pazarda tüketiliyor" dedi.

Avrupa'daki Tereyağı Krizi ve Türkiye

Çallı, Avrupa'da tereyağı krizinin tekrar gündeme geldiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl kasım ayında Avrupa'da tereyağı arzı sıkıntısı çıkmıştı. Bugünlerde de fiyatlarda artış söz konusu. Hatta bazı yerlerde tereyağı satışında kısıtlamaya gidilmiş durumda. Avrupa'daki tereyağı sorunu ülkemizi olumlu ya da olumsuz etkilemez. Ülkemizde iç piyasayı korumak için tereyağı ihracatında kısıtlama var. Ülke olarak sadece 1 kilogram ve altı paketli ürünleri ihraç edebiliyoruz. Avrupa'ya ihracat için onaylı çiftliklerden elde edilen sütlerin işlenmesi lazım, 41 tesisimiz Avrupa'ya tereyağı ihracatı yapabilir. Ülkemizde tereyağı fazlalığı oluşursa Avrupa'ya ihracata onay verilmesi hususunda destek olunması sektörümüze faydalı olacaktır."





Süt Ürünleri İhracatının Artması

Süt ürünleri ihracatının artması için üreticilerin desteklenmesinin önem taşıdığını vurgulayan Çallı, özellikle peynir gibi katma değeri yüksek ürünlerin ihracatının teşvik edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.