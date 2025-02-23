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Enerji Bakanı: Türkiye'ye 1.3 milyar metreküp gaz gelecek

Enerji Bakanı Bayraktar, Türkmenistan'dan Mart ayında gelecek doğal gazla ilgili detayları paylaştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Şubat 2025 15:55, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 15:57
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Enerji Bakanı: Türkiye'ye 1.3 milyar metreküp gaz gelecek

AK Parti'nin 12 Ekim'de başlayan kongre süreci, bugün gerçekleşen 8. Olağan Büyük Kongre ile sona erdi. Kongreye katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "İnşallah 1 Mart'ta Ramazan ile beraber biz Türkmenistan'dan ilk gazımızı Türkiye'ye tedarik etmiş olacağız. Bu yıl 1.3 milyar metreküp gaz gelecek." dedi.

İddiamızı Tüm Ülkeyle Paylaşacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmada,

"Kongrede büyük bir heyecan, dinamizm ve hareket var. AK Parti, 22 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi yöneten ve büyük bir tecrübeye sahip bir partidir. Bu, dünya siyasi tarihine geçebilecek bir olay. Bu tecrübeye ve kadroya sahip olmak çok değerli. Türkiye'nin geleceğine dair büyük hedeflerimiz, iddiamız ve vizyonumuz var. Bu kongrede bu iddiamızı tüm ülkemizle paylaşacağız"

ifadelerini kullandı.

Bu Yıl 1.3 Milyar Metreküp Gaz Gelecek

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin büyük doğal gaz tüketimi ve enerji ihtiyaçları üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "Türkiye'de 20 milyon hane doğal gaz kullanıyor ve 22 yıl içinde 5 ilden tüm 81 ile ve 900'ün üzerinde yerleşim yerine doğal gaz götürdük. Bu artan taleple birlikte doğal gaz tedarikimizi büyük ölçüde ithal kaynaklarla sağlıyoruz. Karadeniz'deki yerli gazımız ise 7 milyon metreküp üretimle 3 milyon haneye hizmet veriyor" dedi. Ayrıca, Türkmenistan'dan Türkiye'ye doğal gaz akışının başlamasının büyük bir hedef olduğunu vurgulayan Bayraktar,

"Türkmenistan dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerine sahip ülkelerden biri. Bu kaynaklar daha önce Batı'ya gitmezken, şimdi Türkiye'ye yönlendirilmesi, 30 yıllık rüyamızın gerçeğe dönüşmesidir"

ifadelerini kullandı ve "İnşallah 1 Mart'ta Ramazan ile beraber biz Türkmenistan'dan ilk gazımızı Türkiye'ye tedarik etmiş olacağız. Bu yıl 1.3 milyar metreküp gaz gelecek. Bu da bizim 1.5 milyon hanemize yetecek kadar doğal gazı Türkmenistan'dan almamız anlamına geliyor." dedi.

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