2 üniversite kar yağışı sebebiyle eğitim ara verdi

Sinop Üniversitesi, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı birimlerde yarın eğitime ara verileceğini duyurdu.

Sinop Üniversitesi'nden Kar Tatili Açıklaması

Üniversiteden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının yarın da devam etmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, üniversite yönetimince alınan kararla il merkezi, Gerze, Ayancık, Boyabat, Durağan ve Türkeli birimlerinde eğitim öğretime yarın için ara verildiği bildirildi.

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEUN) kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelindeki eğitime 1 gün ara verilmesinin duyurulmasının ardından BEUN'den de açıklama yapıldı.

Üniversiteden Yapılan Açıklama

Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada,

"Kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 24 Şubat Pazartesi günü üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir."

ifadesi kullanıldı.