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Kaymakamlık sınav soruları ve Cevap anahtarı yayımlandı

2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Şubat 2025 16:17, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 16:33
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Kaymakamlık sınav soruları ve Cevap anahtarı yayımlandı

2025-Kaymakamlık Sınavı: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı23 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın (2025-Kaymakamlık) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

ÖSYM Adayları İçin Erişim Bilgileri


  • Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 23 Şubat 2025 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir.
  • Temel Soru Kitapçığı'nı görüntüleme süreci, 5 Mart 2025 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.


Telif Hakları ve Kullanım Koşulları

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


2025-Kaymakamlık Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)

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