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Tasarruf edenlerin yarısından fazlası borçlu çıktı

2024'te Türkiye'de tasarruf yapanların yüzde 72'si düzenli birikim yaparken, altın en güvenli yatırım aracı olarak görülüyor.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 23 Şubat 2025 16:43, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 16:45
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Tasarruf edenlerin yarısından fazlası borçlu çıktı

ING Türkiye'nin yenilediği Tasarruf Eğilimleri Araştırması'na göre, Türkiye'de her iki kişiden biri tasarruf yapıyor. Tasarrufu olanların yüzde 53'ü, olmayanların ise yüzde 62'si borçlu olduğunu belirtiyor.

Tasarruf Sahiplerinin Tercihleri

Tasarruf sahiplerinin yüzde 72'sinin düzenli birikim yaptığı ve en çok altın, değerli metaller ve TL vadeli hesapları tercih ettiği belirlendi. Borsa yatırımı 25-44 yaş aralığı arasında yükselişteyken, kadınlar yastık altı tasarrufa yöneldi.

2024 Dönemi Araştırma Sonuçları

ING Türkiye'nin 2011 yılından bu yana gerçekleştirdiği 'Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın Temmuz-Eylül 2024 dönemi sonuçları açıklandı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, araştırma bireylerin finansal alışkanlıklarını, tasarruf eğilimlerini ve yatırım tercihlerini detaylı bir şekilde analiz ediyor ve kamuoyuna açık bir kaynak oluşturmayı amaçlıyor.

Tasarruf Oranları ve Motivasyonlar

Her 2 kişiden 1'i tasarruf yapıyor.2024 yılı üçüncü çeyrek araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de bireylerin yüzde 55'i tasarruf sahibi olduğunu belirtirken, bu kişilerin yüzde 72'si düzenli tasarruf yapıyor. Düzenli tasarruf yapanların yüzde 81'i gelirlerinin yüzde 20'sinden azını birikime ayırıyor.Tasarruf yapma motivasyonları incelendiğinde geleceğe yatırım yapmak en önemli neden olarak öne çıkıyor.

Yatırım Araçları Tercihleri

Altın tasarruf için en çok tercih edilen yatırım aracıAraştırmaya göre, tasarruf sahiplerinin yüzde 52'si altın, değerli taşlar ve metal hesapları en güvenli yatırım aracı olarak görüyor.

  • Yüzde 24 TL vadeli hesap
  • Yüzde 20 yastık altı döviz ve lira
  • Yüzde 17 hisse senedi ve borsa yatırımı

Kadınların yüzde 20'si yastık altı tasarrufu erkeklere göre daha fazla tercih ederken, erkeklerin yüzde 16'sı bireysel emeklilik fonlarına yöneliyor. En fazla borsa ve hisse senedi yatırımı yapan grup ise yüzde 23 ile 25-44 yaş aralığında yer alıyor.

Borçluluk Durumu ve Finansal Stratejiler

Türkiye'de borçluluk oranı yüksekAraştırma, Türkiye'deki borçluluk oranını da ortaya koyuyor. Yaklaşık her iki kişiden biri borçlu olduğunu belirtiyor. Tasarrufu olanların yüzde 53'ü, olmayanların ise yüzde 62'si borçlu olduğunu ifade ediyor.Bireylerin finansal sağlığını koruma stratejileri arasında, katılımcıların yüzde 64'ü harcamalarını dikkatle kontrol ettiğini belirtirken, her iki kişiden biri yalnızca zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaya yönelerek veya indirimleri takip ederek bütçesini yönetmeye çalışıyor.

Bankacılık Hizmetleri Kullanımı

Katılımcıların yüzde 94'ü bankacılık hizmetlerinden yararlanıyor, son bir ayda internet veya mobil bankacılık hizmeti kullananların oranı yüzde 89 olarak ölçüldü.

Yatırım Bilgisi ve Bütçe Takibi

Yatırım ürünleri konusunda bilgili olduğunu belirtenlerin oranı genel kitlede yüzde 53 iken, erkekler yüzde 58 ile kadınlardan 11 puan daha yüksek orana sahip.Ayrıca, her zaman aylık bütçe takibi yaptığını belirtenlerin oranı yalnızca yüzde 20 seviyesinde kaldı.

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