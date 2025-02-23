1 saatte toplam 16 sürücüye idari para cezası uygulandı

Isparta'da dün akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde birçok araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimlerin amacı, huzur ve güvenliği sağlamak için kurallara uymayanları tespit etmekti.

Isparta'da Trafik ve Asayiş Denetimleri

Dün akşam saat 22.00 - 23.00 arasında Asayiş, Trafik ekipleri ve Çarşı ile Mahalle Bekçileri tarafından geniş çaplı bir uygulama gerçekleştirildi. Bu denetimler kapsamında 141 şahıs ve 49 araç kontrol edildi.

Kurallara Uymayan Sürücülere Ceza





Toplamda 16 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.





Ekipler, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.



