1 saatte toplam 16 sürücüye idari para cezası uygulandı
Isparta'da Asayiş ve Trafik ekipleri ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından düzenlenen gece denetiminde 141 kişi ve 49 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan 16 sürücüye ceza kesildi.
Haber Giriş : 23 Şubat 2025 17:15, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 17:16
Isparta'da dün akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde birçok araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimlerin amacı, huzur ve güvenliği sağlamak için kurallara uymayanları tespit etmekti.
Isparta'da Trafik ve Asayiş Denetimleri
Dün akşam saat 22.00 - 23.00 arasında Asayiş, Trafik ekipleri ve Çarşı ile Mahalle Bekçileri tarafından geniş çaplı bir uygulama gerçekleştirildi. Bu denetimler kapsamında 141 şahıs ve 49 araç kontrol edildi.
Kurallara Uymayan Sürücülere Ceza
- Toplamda 16 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Ekipler, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.