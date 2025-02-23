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Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı kanlı bitti

Kırıkkale'de arsa sınırı anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi ağır yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2025 17:20, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 17:22
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Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı kanlı bitti

Kırıkkale'nin merkezine bağlı bir beldede, arsa sınırı nedeniyle husumetli oldukları öğrenilen K.L. ve O.Ç. isimli iki komşu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ç., av tüfeğiyle ateş ederek K.L.'yi göğüs ve bacak bölgesinden yaraladı.

Yaralı Komşu Hastaneye Kaldırıldı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Şüpheli şahıs otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı. Jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

Hayati Tehlikesi Sürüyor

Hastanede tedavi altına alınan yaralının ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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