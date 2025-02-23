Av Sırasında Kaza: İzmir'de Baba Gözaltına Alındı

Gökdere Mahallesi Rasathane mevkisinde dün avlanmak için ormanlık alanda bulunan baba R.E'nin iddiaya göre tüfeği kazara ateş aldı. Başından yaralanan R.E'nin 12 yaşındaki oğlu A.A.E. ağır yaralandı.

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