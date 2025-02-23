Av Sırasında Kaza: İzmir'de Baba Gözaltına Alındı
İzmir Bornova'da av sırasında yaşanan trajik olayda, baba kazara oğlunu vurdu. Jandarma tarafından gözaltına alınan baba adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Şubat 2025 17:57, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 19:55
İzmir'in Bornova ilçesinde av sırasında iddiaya göre kazara tüfekle oğlunu öldüren baba gözaltına alındı.
Olayın Detayları
Gökdere Mahallesi Rasathane mevkisinde dün avlanmak için ormanlık alanda bulunan baba R.E'nin iddiaya göre tüfeği kazara ateş aldı. Başından yaralanan R.E'nin 12 yaşındaki oğlu A.A.E. ağır yaralandı.
Olay Yerine Müdahale
- Haber verilmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde A.A.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Adli Süreç
- Baba, jandarma tarafından gözaltına alındı.
- İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.E, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.