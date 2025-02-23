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Melo'dan derbi öncesi iddialı tahmin

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki büyük derbi öncesi Felipe Melo, Asist Analiz'e konuşarak Galatasaray'ın 2-1 galip geleceğini söyledi.

Haber Giriş : 23 Şubat 2025 18:15, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 18:17
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Melo'dan derbi öncesi iddialı tahmin

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın eski futbolcularından **Felipe Melo**, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Melo'ya plaket verildi.

Derbiye Geri Sayım: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Muhtemel 11'leri

**Asist Analiz**'e konuşan Melo, "Bence bu maçı Galatasaray kazanacak." dedi.

Felipe Melo'dan Derbi Skor Tahmini

Derbi için skor tahmini de yapan Felipe Melo, dev maçı Galatasaray'ın 2-1 kazanacağını belirtti.Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelmişti. Bu maç öncesi Galatasaray İkinci Başkanı **Metin Öztürk**, müsabaka öncesi RAMS Park'a gelen eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo'ya plaket takdim etmişti.

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