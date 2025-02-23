AK Parti'de yeni MKYK üyeleri ilk toplantısını yaptı
AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen MKYK toplantısında, yeni seçilen üyeler ilk kez bir araya geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2025 18:20, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 18:52
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) saat 17.46'da başladı.
AK Parti MKYK Toplantısı Detayları
- 8. Olağan Büyük Kongresi'nde seçilen yeni MKYK üyelerinin katıldığı toplantı parti genel merkezinde yapıldı.
- Toplantı yaklaşık 20 dakika sürdü.
- Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, basına kapalı olarak gerçekleşti.