AK Parti'de yeni MKYK üyeleri ilk toplantısını yaptı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) saat 17.46'da başladı.

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