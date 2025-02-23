Yavaş'tan İmamoğlu soruşturmasına: Hep beraber izleyelim

ABB Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "üniversite diplomasının sahte olduğu" iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatılmasına ilişkin, "Biz de basından duyduk. Gelişmeleri hep beraber izleyelim" dedi.

Yavaş'ın Açıklamaları

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, BelPa Buz Pateni Tesisi içinde hizmet verecek Genç Akademi Bahçelievler'in açılışında yaptığı konuşmada, ilk açtıkları Genç Akademi'deki verimi gördükten sonra gençlerin daha rahat çalışabilecekleri, aynı zamanda bir kafe gibi oturup vakit geçirebilecekleri yerler açmaya başladıklarını belirtti.

Yavaş'tan İmamoğlu Hakkındaki Soruşturmaya Yanıt

Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki "sahte diploma" soruşturmasına ilişkin soruya ise "Biz de basından duyduk. Gelişmeleri hep beraber izleyelim" yanıtını verdi.