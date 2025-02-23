Bakan Şimşek: Ekonomide dengeli büyüme hedefindeyiz
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediği programla yerel kalkınma ve sanayide dönüşüm sağlayacaklarını ifade etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Şubat 2025 18:43, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 18:44
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uyguladıkları programla **fiyat istikrarı**, **mali disiplin**, sürdürülebilir cari açık ile yüksek, kapsayıcı ve dengeli büyüme hedefine ulaşacaklarını bildirdi.
Ekonomik Dönüşüm İçin Yapısal Reformlar
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ekonominin dönüşümü için yapısal reform yol haritasını açıkladığını anımsatarak, şunları kaydetti:
"Mali kuralları güçlendirerek kamu harcamalarında disiplini koruyacağız. Vergide adaleti ve etkinliği güçlendireceğiz. Ekonomide yeşil ve dijital dönüşümü sağlayacağız, yerel kalkınma hamlesi ve sanayide dönüşümle ülkemizin her bir köşesinin refah seviyesini ve üretim gücünü artıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız programımızla fiyat istikrarı, mali disiplin, sürdürülebilir cari açık ile yüksek, kapsayıcı ve dengeli büyüme hedefimize ulaşacağız."