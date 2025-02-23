Borsa İstanbul'da yanıltıcı haber yapanlara soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'daki olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik ihbarlar üzerine harekete geçti ve soruşturma başlattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2025 18:34, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 18:40
Borsa İstanbul pay piyasasında olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan maksatlı ve yanıltıcı haber yapanlar ile bu haberleri yayanlar hakkında resen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Soruşturma Detayları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketlerinin oluştuğuna ilişkin ihbarlar üzerine harekete geçti. Başsavcılık bu kapsamda, olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlar hakkında resen soruşturma başlattı.
Soruşturmanın Süreci
- Soruşturmanın, Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) yapılacak inceleme ve raporlama işlemleri ile süreceği bildirildi.