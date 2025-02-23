Başına tahta düşen işçi 5 günlük mücadelesini kaybetti

10 il ve 4 ilçede pazartesi günü eğitime ara verildi
10 il ve 4 ilçede pazartesi günü eğitime ara verildi
Yusuf Tekin: Kabine revizyonu yanlış anlaşılıyor
Yusuf Tekin: Kabine revizyonu yanlış anlaşılıyor
Borsa İstanbul'da yanıltıcı haber yapanlara soruşturma
Borsa İstanbul'da yanıltıcı haber yapanlara soruşturma
AK Parti'de A takımı netleşti!
AK Parti'de A takımı netleşti!
Av Sırasında Kaza: İzmir'de Baba Gözaltına Alındı
Av Sırasında Kaza: İzmir'de Baba Gözaltına Alındı
Tasarruf edenlerin yarısından fazlası borçlu çıktı
Tasarruf edenlerin yarısından fazlası borçlu çıktı
Kaymakamlık sınav soruları ve Cevap anahtarı yayımlandı
Kaymakamlık sınav soruları ve Cevap anahtarı yayımlandı
Enerji Bakanı: Türkiye'ye 1.3 milyar metreküp gaz gelecek
Enerji Bakanı: Türkiye'ye 1.3 milyar metreküp gaz gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi
Hükümet düğmeye bastı: Ekonomide reform dönemi!
Hükümet düğmeye bastı: Ekonomide reform dönemi!
MSÜ soruları ve cevap anahtarı yayımlandı
MSÜ soruları ve cevap anahtarı yayımlandı
Binalarda yeni dönem! 1 Nisan'dan itibaren zorunlu oluyor
Binalarda yeni dönem! 1 Nisan'dan itibaren zorunlu oluyor
AK Parti MKYK listesi ve üyeleri belli oldu
AK Parti MKYK listesi ve üyeleri belli oldu
Karda işe gidemeyenler dikkat! İşte işveren ve işçinin hakları
Karda işe gidemeyenler dikkat! İşte işveren ve işçinin hakları
Bakan Tunç'tan DEM Parti ve TÜSİAD açıklamaları
Bakan Tunç'tan DEM Parti ve TÜSİAD açıklamaları
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Resmi Gazete'de yayımlandı: Hastane katılım payları değişti
Resmi Gazete'de yayımlandı: Hastane katılım payları değişti
Fahiş fiyatın fotoğrafını çek bakanlığa şikayet et
Fahiş fiyatın fotoğrafını çek bakanlığa şikayet et
56 yıl sonra sonuçlanan dava: Arapgir'de adalet yerini buldu
56 yıl sonra sonuçlanan dava: Arapgir'de adalet yerini buldu
Ak Parti'nin geleceğine yön verecek kongre
Ak Parti'nin geleceğine yön verecek kongre
MEB'den önemli değişiklikler: Devamsıza sınav bile yok!
MEB'den önemli değişiklikler: Devamsıza sınav bile yok!
Cezaevlerini rahatlatacak hamle: Kısmi af geliyor!
Cezaevlerini rahatlatacak hamle: Kısmi af geliyor!
ÖSYM, yarın iki sınav yapacak
ÖSYM, yarın iki sınav yapacak
Adalet Bakanlığı'ndan Tarihi Kadastro Adımı
Adalet Bakanlığı'ndan Tarihi Kadastro Adımı
Ankara'da sahte içkiden can kaybı 65'e yükseldi
Ankara'da sahte içkiden can kaybı 65'e yükseldi
İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek?
İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek?
Sağlık Bakanlığı'ndan 10,5 Milyon Kronik Hastalık Taraması
Sağlık Bakanlığı'ndan 10,5 Milyon Kronik Hastalık Taraması
Aile Bakanlığı: Kayıp Çocuklar Haberleri Gerçek Değil
Aile Bakanlığı: Kayıp Çocuklar Haberleri Gerçek Değil
2025 Aile Yılı: Kadını Güçlendiren Politikalar
2025 Aile Yılı: Kadını Güçlendiren Politikalar
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Başına tahta düşen işçi 5 günlük mücadelesini kaybetti

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, başına tahta parçası düşmesi sonucu ağır yaralanan belediye işçisi Sedat Semih Zere, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Şubat 2025 18:34, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 18:38
Yazdır
Başına tahta düşen işçi 5 günlük mücadelesini kaybetti

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yıkımı süren kültür merkezi binasının üst katından başına tahta parçası düşen belediye işçisi Sedat Semih Zere (41), tedavi gördüğü hastanede 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay Nasıl Gerçekleşti?

Olay, 18 Şubat'ta ilçeye bağlı Bülbül Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Tekışık Kültür Merkezi binasının yıkımı sırasında başına tahta parçası düşen belediye işçisi Sedat Semih Zere, yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Acil Müdahale ve Hastane Süreci


  • Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
  • Zere, ambulansla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Buradaki müdahalesinin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


Sonuç ve Cenaze Töreni

Yoğun bakımda tedavisi süren Sedat Semih Zere, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 5 yıldır Şebinkarahisar Belediyesi'nde görev yapan Zere, Bulancak Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Samu Güney köyünde toprağa verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber