Başına tahta düşen işçi 5 günlük mücadelesini kaybetti
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, başına tahta parçası düşmesi sonucu ağır yaralanan belediye işçisi Sedat Semih Zere, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Şubat 2025 18:34, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 18:38
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yıkımı süren kültür merkezi binasının üst katından başına tahta parçası düşen belediye işçisi Sedat Semih Zere (41), tedavi gördüğü hastanede 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay Nasıl Gerçekleşti?
Olay, 18 Şubat'ta ilçeye bağlı Bülbül Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Tekışık Kültür Merkezi binasının yıkımı sırasında başına tahta parçası düşen belediye işçisi Sedat Semih Zere, yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Acil Müdahale ve Hastane Süreci
- Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
- Zere, ambulansla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Buradaki müdahalesinin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Sonuç ve Cenaze Töreni
Yoğun bakımda tedavisi süren Sedat Semih Zere, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 5 yıldır Şebinkarahisar Belediyesi'nde görev yapan Zere, Bulancak Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Samu Güney köyünde toprağa verildi.