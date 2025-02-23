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AK Parti'de A takımı netleşti!

AK Parti'nin 8. Büyük Kongresi'nde partinin yeni MYK listesi açıklandı. Yeni görev dağılımında dikkat çeken isimler var.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Şubat 2025 18:34, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 18:52
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AK Parti'de A takımı netleşti!

AK Parti'nin bugünkü kongresinin ardından partinin kurmayları belirlendi.AKP'de bugün gerçekleşen kongrenin ardından yapılan MKYK toplantısında partinin yeni kurmayları belirlendi.

AK Parti 8. Büyük Kongresi: Yeni MYK Listesi

AK Parti 8. Büyük Kongresi'nde yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) listesi belli oldu.

Yeni MYK Üyeleri


  • Genel Başkan Vekili: Efkan Ala ve Mustafa Elitaş
  • Genel Sekreter: Eyüp Kadir İnal
  • Siyasi İşler Başkanı: Hayati Yazıcı
  • Teşkilat Başkanı: Ahmet Büyükgümüş
  • Seçim İşleri Başkanı: Ali İhsan Yavuz
  • Tanıtım ve Medya Başkanı: Muhammed Faruk Acar
  • Dış İlişkiler Başkanı: Zafer Sarıkaya
  • Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı: Kürşad Zorlu
  • Sosyal Politikalar Başkanı: Fatma Betül Sayan
  • Yerel Yönetimler Başkanı: Mustafa Demir
  • Sivil Toplum Başkanı: Belgin Uygur
  • İnsan Hakları Başkanı: Hasan Basri Yalçın
  • Mali İşler Başkanı: Ahmet Baha Öğütken
  • Çevre Şehircilik Başkanı: Sevilay Tuncel
  • Bilim Teknoloji Başkanı: Ömer İleri
  • Arge Başkanı: Mustafa Şen
  • Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı: Hüseyin Yayman
  • Sağlık Politikaları Başkanı: Halit Yerebakan
  • Ekonomi İşleri Başkanı: Nihat Zeybekçi
  • Parti Sözcüsü: Ömer Çelik


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