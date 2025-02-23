AK Parti'de A takımı netleşti!
AK Parti'nin 8. Büyük Kongresi'nde partinin yeni MYK listesi açıklandı. Yeni görev dağılımında dikkat çeken isimler var.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Şubat 2025 18:34, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 18:52
AK Parti'nin bugünkü kongresinin ardından partinin kurmayları belirlendi.AKP'de bugün gerçekleşen kongrenin ardından yapılan MKYK toplantısında partinin yeni kurmayları belirlendi.
AK Parti 8. Büyük Kongresi: Yeni MYK Listesi
AK Parti 8. Büyük Kongresi'nde yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) listesi belli oldu.
Yeni MYK Üyeleri
- Genel Başkan Vekili: Efkan Ala ve Mustafa Elitaş
- Genel Sekreter: Eyüp Kadir İnal
- Siyasi İşler Başkanı: Hayati Yazıcı
- Teşkilat Başkanı: Ahmet Büyükgümüş
- Seçim İşleri Başkanı: Ali İhsan Yavuz
- Tanıtım ve Medya Başkanı: Muhammed Faruk Acar
- Dış İlişkiler Başkanı: Zafer Sarıkaya
- Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı: Kürşad Zorlu
- Sosyal Politikalar Başkanı: Fatma Betül Sayan
- Yerel Yönetimler Başkanı: Mustafa Demir
- Sivil Toplum Başkanı: Belgin Uygur
- İnsan Hakları Başkanı: Hasan Basri Yalçın
- Mali İşler Başkanı: Ahmet Baha Öğütken
- Çevre Şehircilik Başkanı: Sevilay Tuncel
- Bilim Teknoloji Başkanı: Ömer İleri
- Arge Başkanı: Mustafa Şen
- Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı: Hüseyin Yayman
- Sağlık Politikaları Başkanı: Halit Yerebakan
- Ekonomi İşleri Başkanı: Nihat Zeybekçi
- Parti Sözcüsü: Ömer Çelik