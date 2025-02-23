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Samsun Emniyeti, 2025-MSÜ sınavına yetişemeyen öğrenciler için seferber oldu

Samsun'da yoğun kar yağışı sebebiyle 2025-MSÜ sınavına geç kalan öğrenciler polis ekiplerinin desteğiyle sınav merkezlerine ulaştırıldı.

Haber Giriş : 23 Şubat 2025 18:56, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 18:59
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Samsun Emniyeti, 2025-MSÜ sınavına yetişemeyen öğrenciler için seferber oldu

Samsun'da kar nedeniyle, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2025-MSÜ) geç kalan öğrencilere polisler ulaşım desteği sağladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün Destek Harekatı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın talimatıyla harekete geçen İlkadım, Atakum ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 45 öğrenci ve ailelerini sınav yerlerine ulaştırdığı belirtildi.

Emniyetin Özverili Çabası


Sabahın erken saatlerinde başlatılan bu destek harekatında, polis ekipleri karın yoğun olduğu yolları dikkatle aşarak öğrenci ve ailelerini güvenle sınav merkezlerine ulaştırdı. Bu dikkatli ve özenli organizasyon, sınav öncesi öğrencilere rahat bir nefes aldırdı ve ailelere çocuklarının yanında olmanın huzurunu yaşattı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğünün bu özverili çabası, öğrencilerin eğitim yolculuklarında destekleyici bir ortam sağlamanın yanı sıra, ailelerin de çocuklarıyla birlikte güvende hissetmelerine olanak tanıyarak, toplumsal dayanışmanın ve empatinin güzel bir örneğini sergiledi. Emniyet güçleri, zorlu kış şartlarında bile eğitime erişimin kesintisiz sürdürülmesi için gerekli her türlü desteği sunmaya kararlı.

Emniyet Müdürlüğü, öğrencilerin okullara ulaştırıldığı anların görüntülerini de paylaştı.

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