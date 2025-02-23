Samsun Emniyeti, 2025-MSÜ sınavına yetişemeyen öğrenciler için seferber oldu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın talimatıyla harekete geçen İlkadım, Atakum ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 45 öğrenci ve ailelerini sınav yerlerine ulaştırdığı belirtildi.

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