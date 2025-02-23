EGO otobüsü köprüye sıkıştı

Görev dışı olduğu öğrenilen ve yolcusu bulunmayan seyir halindeki 06 BV 9209 plakalı 632 numaralı EGO otobüsü, akşam saatlerinde Elvankent Banka Konutları 805. Cadde'de bulunan köprünün altına girdi.

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