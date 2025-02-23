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EGO otobüsü köprüye sıkıştı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, görev dışı EGO otobüsü köprüye sıkışarak hasar aldı. Olayda yaralanan olmadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2025 20:05, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 20:07
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EGO otobüsü köprüye sıkıştı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, köprüye sıkışan EGO otobüsünde hasar meydana geldi.

Etimesgut'ta Köprüye Sıkışan EGO Otobüsü

Görev dışı olduğu öğrenilen ve yolcusu bulunmayan seyir halindeki 06 BV 9209 plakalı 632 numaralı EGO otobüsü, akşam saatlerinde Elvankent Banka Konutları 805. Cadde'de bulunan köprünün altına girdi.

Kaza Detayları ve Sonuçları


  • Otobüsün yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki köprünün altına sıkışması sonrası çekici çağırıldı.
  • Olayda yaralanan olmazken, otobüste hasar meydana geldi.
  • Kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


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