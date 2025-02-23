Yusuf Tekin: Kabine revizyonu yanlış anlaşılıyor

Kabine değişikliği tartışmaları sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında bu konulara değindi.

Kabine Revizyonu Ne Zaman Gerçekleşecek?

Muhabirin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı dönüşü ve planlanan kabine revizyonu hakkındaki sorularına Bakan Tekin, AK Parti içindeki değişimin doğru yorumlanmadığını vurgulayarak yanıt verdi:

"Bence kamuoyunda AK Parti'nin iç dinamiklerini bilmeyenler bu değişim tartışmalarını yanlış yorumluyorlar."

Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol örneğinden hareketle yönetim anlayışını açıkladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, bir basketbol oyunu gibi sürekli dinamik tuttuğu bir yönetim stratejisine sahip. Yeri geldiğinde oyuncularını kenara alıp dinlendirebiliyor ve sonra tekrar sahaya sürüyor."





AK Parti'de Davranış Geleneği Nasıl İşliyor?

Bakan, AK Parti'nin bir dava hareketi olduğunu ve mevkilerin bu davanın bir parçası olmak adına geçici olduğunu belirtti:

Bugün pozisyon bakanlık olabilir.

Yarın milletvekilliği veya başka bir görev olabilir.

Tekin son olarak şunları ekledi:

"Hepimiz Cumhurbaşkanımız'ın yönlendirmesiyle mücadeleye devam ediyoruz. Dolayısıyla konumumuz hangisi olursa olsun başlıca amacımız bu dava için katkıda bulunmaktır."



