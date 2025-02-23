Yandex, 2024'te 1 trilyon ruble gelir barajını geçti

Yandex'in Geliri 1 Trilyon Rubleyi GeçtiRus teknoloji devi Yandex, 2024 yılında gelirini önceki yıla göre yüzde 37 artırarak ilk defa 1 trilyon rublenin (yaklaşık 11,2 milyar dolar) üzerine çıkardı.

Yandex'in Net Karı ve Gelir Artışı

Yandex'in açıklamasına göre, şirketin net karı geçen yıl 2023'e kıyasla yüzde 94 artarak 100,9 milyar rubleye ulaştı. Aynı dönemde, şirketin geliri yüzde 37 artışla 1,1 trilyon rubleye yükseldi. 2025 yılı için ise gelirde yüzde 30'dan fazla bir artış bekleniyor.

Yandex NV'nin Rusya'daki Varlık Satışı

Yandex'in çatı kuruluşu Hollanda merkezli Yandex NV, geçen yıl Rusya'daki varlıklarını Rus yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyuma 475 milyar rubleye (yaklaşık 5,2 milyar dolar) sattı.

Google'ın Rekabet Durumu

Rusya'da Yandex'in rekabet ettiği Google, Ukrayna savaşı nedeniyle internet üzerinden reklamcılık hizmetlerini durdurmuştu.