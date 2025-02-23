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Irak, Ceyhan Limanı'ndan petrol akışını yeniden açıyor

Irak, Ceyhan Limanı'ndan petrol ihracatına yeniden başlıyor. IKBY petrolü, Irak-Türkiye boru hattı üzerinden Ceyhan'a akacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2025 23:50, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 23:47
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Irak, Ceyhan Limanı'ndan petrol akışını yeniden açıyor

Irak, Ceyhan Limanı Üzerinden Petrol İhracatını Yeniden Başlatıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Üretilen Petrolün İhracatı

Irak Petrol Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) üretilen petrolün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatının yeniden başlatılmasına yönelik prosedürlerin tamamlandığını duyurdu. Irak Petrol Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, IKBY'de üretilen petrolün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatının yeniden başlatılmasına yönelik prosedürlerin tamamlandığı ifade edildi.

Irak Petrol Pazarlama Şirketi'ne Devir

Bakanlık ayrıca, IKBY yetkililerinden, işletilen sahalardan üretilen petrolün Irak-Türkiye boru hattı ve Ceyhan Limanı üzerinden ihracatına başlanması için Irak Petrol Pazarlama Şirketi'ne (SOMO) devredilmesini talep etti.

23 Milyar Dolardan Fazla Zarar

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, 17 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Irak'tan Türkiye'ye 25 Mart 2023'te duran petrol ihracatının bir hafta içinde başlayacağını belirtmişti. Irak Meclisi, IKBY'den her bir varil petrolün çıkarılıp taşınmasının maliyetini 16 dolar olarak belirleyen bütçe yasasındaki değişiklikleri onaylamıştı.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi Kararı

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart 2023'te Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışı durmuştu. Türkiye'ye petrol ihracatının durmasının Irak'a 23 milyar dolardan daha fazla ekonomik zarara neden olduğu tahmin ediliyor.

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