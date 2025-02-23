80 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Hendek'te kız öğrenci yurdunda yemek sonrası 80 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı, tedavilerinin ardından taburcu edildiler.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2025 22:50, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 23:48
Sakarya'nın Hendek ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 80 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kız Öğrenci Yurdunda Gıda Zehirlenmesi Şüphesi
Kız öğrenci yurdunda akşam yemeğinden sonra 80 öğrencide bulantı ve kusma şikayeti görüldü. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Hastaneye Başvuran Diğer Öğrenciler
Ara ara bazı öğrencilerin de bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurduğu öğrenildi.