Denizli'de kaza: 1'i polis 4 kişi yaralandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen kazada, trafik polis aracı ile otomobil çarpıştı, biri polis memuru olmak üzere 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2025 21:00, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 21:15
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde trafik polis ekip aracı ile otomobilin çarpışması sonucu biri polis memuru olmak üzere 4 kişi yaralandı.
Kaza Detayları
A.D. idaresindeki 35 M 5796 plakalı otomobil, İlbade Mahallesi Hüdai Oral Caddesi'nde, polis memuru S.A'nın kullandığı 20 A 5442 plakalı trafik ekibi aracıyla çarpıştı.
Olay Yerine Müdahale
- İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
- Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişi, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.