Denizli'de kaza: 1'i polis 4 kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde trafik polis ekip aracı ile otomobilin çarpışması sonucu biri polis memuru olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

A.D. idaresindeki 35 M 5796 plakalı otomobil, İlbade Mahallesi Hüdai Oral Caddesi'nde, polis memuru S.A'nın kullandığı 20 A 5442 plakalı trafik ekibi aracıyla çarpıştı.

Olay Yerine Müdahale





İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişi, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



