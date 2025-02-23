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Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı için barış çabalarını Macron ile paylaştı. İkili ilişkilerde koordinasyon vurgulandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2025 21:15, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 21:15
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Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye-Fransa İlişkileri ve Küresel Konular

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sonlandırmak, adil ve kalıcı barışın sağlanması için gayretlerini sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşan tarafları birkaç kez müzakere masasına getirebilmiş ülke olarak, barış görüşmelerine, ev sahipliği de dahil, katkıda bulunabileceğini, çatışmanın tarafı iki ülkeyi de dışlamayan müzakere sürecinin başlatılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Filistinlilerin Göç Ettirilmesi Planına Karşı Çıkış

Erdoğan, Filistinlilerin, Mısır, Ürdün ya da bir başka üçüncü ülkeye göç ettirilmesi planının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

NATO Müttefikleri Arasında Koordinasyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, iki NATO müttefiki ülkenin liderleri olarak, yeni dönemde daha koordineli çalışma konusunda mutabık kaldı.

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