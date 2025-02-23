Balıkesir'de 11 işçinin öldüğü patlamayla ilişkin iddianame kabul edildi

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Patlama Soruşturması Tamamlandı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kırsal Kavaklı Mahallesi yakınlarındaki fabrikada 24 Aralık 2024'te meydana gelen patlamanın ardından yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianame Detayları

Ağır ceza mahkemesine sunulan iddianamede, 3'ü tutuklu 4 şüpheli hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan Cem Y, Serkan B. ile Hulusi Yağız A'nın avukatları tarafından istenilen tahliye talebi reddedildi. Duruşma, 21 Mart'ta Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

İşçilerin İfadeleri

İddianamede, yaralı işçilerin ifadelerine yer verilmişti. Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 24 Aralık 2024'te patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında Cem Y, Serkan B. ile Hulusi Yağız A. tutuklanmış, Murad B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İşçiler, patlamada ölen kimya mühendisi Özlem Özçakır'ın iş yerindeki kapsüllerin başka bir yere taşınmasını istediğini, bu hususta amirlerine bildirimde bulunmasına karşın sonuç alamadığını iddia ederek, kapsül stokunun fazla olduğunu ileri sürmüştü.

İş yerindeki ebat kontrol makinesinin patlamadan 3-4 gün önce arızalanan sigortasının teknik birimdeki personel tarafından değiştirildiğini ifade eden işçiler, sorunun çözüldüğünü, bunun dışında kağıt makinesi hamurunda nem oranıyla ilgili yaşanan sıkıntının da giderildiğini belirtmişti. İşçiler, olay günü rutin mesailerine başladıklarını, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadıklarını, bir anda kendilerini moloz yığınlarının içinde bulduklarını anlatmıştı.