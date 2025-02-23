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Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: 'Oynamaya hazır'

Carlo Ancelotti, Girona maçı sonrası basın toplantısında Arda Güler'in durumu hakkında konuştu. Milli futbolcunun iyi olduğunu ve oynamaya hazır olduğunu belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2025 21:53, Son Güncelleme : 23 Şubat 2025 21:54
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Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: 'Oynamaya hazır'

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, son üç haftada görev vermediği milli futbolcu Arda Güler için "İyi ve oynamaya hazır." dedi.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler Açıklaması

Ancelotti, La Liga'nın 25. haftasında Santiago Bernabeu Stadı'nda Girona'yı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Arda Güler'in Durumu

İspanyol bir gazetecinin, son haftalarda forma şansı bulamayan ve Girona maçında ısınmaya bile gönderilmeyen Arda ile ilgili

"Türk futbolcu ne durumda, fiziksel sorunu mu var, neden oynamıyor?"

şeklindeki sorusu üzerine İtalyan teknik adam, "İyi ve oynamaya hazır." diyerek çok kısa bir cevap vermeyi tercih etti.

  • La Liga'da geride kalan 25 haftanın 16'sında oynayan ve 6 maçta ilk 11'de çıkan Arda Güler, Real Madrid'de toplamda 605 dakika süre aldı.
  • 25 Şubat'ta 20 yaşına girecek olan Arda, Real Madrid'de bu sezon oynanan tüm maçlarda en fazla süre alan futbolcular sıralamasında 18. sırada yer alıyor.
  • Arda Güler, son olarak 5 Şubat'ta deplasmanda Leganes'e karşı oynadıkları maçta 76. dakikada oyuna girmişti.


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