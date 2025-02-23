Tanju Özcan: Gün, fırsatçıların 'Bekleyelim görelim' günü değil
CHP'de ön seçim öncesi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına yönelik başlatılan soruşturma gündemde. Mansur Yavaş ve Tanju Özcan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
CHP'de ön seçim öncesi İmamoğlu'na yönelik başlatılan diploma soruşturması tartışmalara neden oldu.
Yavaş'ın Açıklaması
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın Genç Akademi açılışında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "üniversite diplomasının sahte olduğu" iddiasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklamada bulundu.Soruşturmayı basından öğrendiklerini kaydeden Yavaş, "Gelişmeleri birlikte takip edelim" dedi.Yavaş'tan İmamoğlu soruşturmasına: Hep beraber izleyelim
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Tepki
Yavaş'ın yanıtına tepki ise CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi. Yavaş'ın adını anmadan cevabını hatırlatan Özcan, "Gün, fırsatçıların 'Bekleyelim görelim' günü değil, partimizin aslan bir evladının yanında dimdik durma günüdür" dedi.
Özcan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Sayın Ekrem İmamoğlu, partimizin en önemli değerlerinden biridir. İktidarın, elindeki tüm güçleri (Yargı ve idari) kullanarak, Sayın İmamoğlu'nu itibarsızlaştırmaya ve siyaseten bitirmeye dönük çabalarını demokrasi adına kaygı ile takip ediyoruz. Gün, fırsatçıların "Bekleyelim görelim" günü değil, partimizin aslan bir evladının yanında dimdik durma günüdür."