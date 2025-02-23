Tanju Özcan: Gün, fırsatçıların 'Bekleyelim görelim' günü değil

Yavaş'ın yanıtına tepki ise CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi. Yavaş'ın adını anmadan cevabını hatırlatan Özcan, "Gün, fırsatçıların 'Bekleyelim görelim' günü değil, partimizin aslan bir evladının yanında dimdik durma günüdür" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın Genç Akademi açılışında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "üniversite diplomasının sahte olduğu" iddiasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklamada bulundu.Soruşturmayı basından öğrendiklerini kaydeden Yavaş, "Gelişmeleri birlikte takip edelim" dedi.

CHP'de ön seçim öncesi İmamoğlu'na yönelik başlatılan diploma soruşturması tartışmalara neden oldu.

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