Meteoroloji'den Sarı Kodlu Uyarılar Geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Karadeniz ile Erzincan, Ardahan ve Sivas çevreleri ile Kayseri'nin kuzey ve doğusu ve Yozgat'ın doğusunun kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İşte 24 Şubat 2025 hava durumu tahminleri.Yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Karadeniz Bölgesi'nde Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 il için sarı ve turuncu kodlu kar yağışı uyarısı yaptı. Hava sıcaklığı salı günü itibarıyla yurdun iç ve batısındaki illerde mevsim normallerine yükselecek.

Marmara Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Edirne: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu

7°C, Parçalı ve çok bulutlu İstanbul: 4°C, Parçalı ve çok bulutlu

4°C, Parçalı ve çok bulutlu Kırklareli: 5°C, Parçalı ve çok bulutlu





Ege Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Denizli: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu

8°C, Parçalı ve çok bulutlu İzmir: 10°C, Parçalı bulutlu

10°C, Parçalı bulutlu Manisa: 8°C, Parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Adana: 10°C, Parçalı ve yer yer çok bulutlu

10°C, Parçalı ve yer yer çok bulutlu Antalya: 13°C, Parçalı bulutlu

13°C, Parçalı bulutlu Hatay: 8°C, Parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevreleri, Kayseri'nin kuzey ve doğusu ile Yozgat'ın doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Ankara: 1°C, Parçalı ve çok bulutlu

1°C, Parçalı ve çok bulutlu Çankırı: 1°C, Parçalı ve çok bulutlu

1°C, Parçalı ve çok bulutlu Eskişehir: 2°C, Parçalı ve çok bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bartın, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Bolu: 1°C, Çok bulutlu

1°C, Çok bulutlu Düzce: 2°C, Çok bulutlu

2°C, Çok bulutlu Kastamonu: -1°C, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Çok bulutlu ve bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Amasya: 3°C, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

3°C, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı Samsun: 4°C, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

4°C, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor. Tokat: 0°C, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Çok bulutlu, Erzincan ve Ardanan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Erzurum: -11°C, Çok bulutlu

-11°C, Çok bulutlu Kars: -10°C, Çok bulutlu

-10°C, Çok bulutlu Malatya: -13°C / -1°C, Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.