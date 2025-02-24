Meteoroloji'den Sarı Kodlu Uyarılar Geldi
Karadeniz ve İç Anadolu'da kar yağışı, Marmara'da ise buzlanma bekleniyor. Meteoroloji 6 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Hava durumu detayları haberimizde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Karadeniz ile Erzincan, Ardahan ve Sivas çevreleri ile Kayseri'nin kuzey ve doğusu ve Yozgat'ın doğusunun kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İşte 24 Şubat 2025 hava durumu tahminleri.Yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor.
Karadeniz Bölgesi'nde Uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 il için sarı ve turuncu kodlu kar yağışı uyarısı yaptı. Hava sıcaklığı salı günü itibarıyla yurdun iç ve batısındaki illerde mevsim normallerine yükselecek.
Marmara Bölgesi Hava Durumu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- Edirne: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu
- İstanbul: 4°C, Parçalı ve çok bulutlu
- Kırklareli: 5°C, Parçalı ve çok bulutlu
Ege Bölgesi Hava Durumu
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- Denizli: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu
- İzmir: 10°C, Parçalı bulutlu
- Manisa: 8°C, Parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi Hava Durumu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- Adana: 10°C, Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- Antalya: 13°C, Parçalı bulutlu
- Hatay: 8°C, Parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu
Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevreleri, Kayseri'nin kuzey ve doğusu ile Yozgat'ın doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- Ankara: 1°C, Parçalı ve çok bulutlu
- Çankırı: 1°C, Parçalı ve çok bulutlu
- Eskişehir: 2°C, Parçalı ve çok bulutlu
Batı Karadeniz Bölgesi Hava Durumu
Çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bartın, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
- Bolu: 1°C, Çok bulutlu
- Düzce: 2°C, Çok bulutlu
- Kastamonu: -1°C, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Hava Durumu
Çok bulutlu ve bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- Amasya: 3°C, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
- Samsun: 4°C, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
- Tokat: 0°C, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
Doğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu
Çok bulutlu, Erzincan ve Ardanan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- Erzurum: -11°C, Çok bulutlu
- Kars: -10°C, Çok bulutlu
- Malatya: -13°C / -1°C, Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- Diyarbakır: 3°C, Parçalı ve çok bulutlu
- Gaziantep: 4°C, Parçalı ve çok bulutlu
- Siirt: -1°C, Parçalı ve çok bulutlu