Ekonomistler Şubat Enflasyon Tahminlerini Düşürdü
Ekonomistler Şubat Enflasyon Tahminlerini Düşürdü
Sompo'dan Mesleğe Özel İndirim: %30
Sompo'dan Mesleğe Özel İndirim: %30
Sponsorlu İçerik
'Evlilik yerinde saydı, boşanma hızı rekor kırdı'
'Evlilik yerinde saydı, boşanma hızı rekor kırdı'
Su ve Elektrik Faturalarına Yeni Düzenleme Geliyor
Su ve Elektrik Faturalarına Yeni Düzenleme Geliyor
Berberler İçin Zam Oranı Tartışması Devam Ediyor
Berberler İçin Zam Oranı Tartışması Devam Ediyor
TCMB'den Yeni Tertip Banknotlar: İmzalar Değişti
TCMB'den Yeni Tertip Banknotlar: İmzalar Değişti
Kars Kağızman Belediyesi'ne Kayyum Atandı
Kars Kağızman Belediyesi'ne Kayyum Atandı
İklim Kanunu Teklifi Meclis Çevre Komisyonu'nda
İklim Kanunu Teklifi Meclis Çevre Komisyonu'nda
Meteoroloji'den Sarı Kodlu Uyarılar Geldi
Meteoroloji'den Sarı Kodlu Uyarılar Geldi
80 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
80 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Öğrencilerin kar tatili talebine Valilik yanıt
Öğrencilerin kar tatili talebine Valilik yanıt
10 il ve 5 ilçede pazartesi günü eğitime ara verildi
10 il ve 5 ilçede pazartesi günü eğitime ara verildi
Yusuf Tekin: Kabine revizyonu yanlış anlaşılıyor
Yusuf Tekin: Kabine revizyonu yanlış anlaşılıyor
Borsa İstanbul'da yanıltıcı haber yapanlara soruşturma
Borsa İstanbul'da yanıltıcı haber yapanlara soruşturma
AK Parti'de A takımı netleşti!
AK Parti'de A takımı netleşti!
Av Sırasında Kaza: İzmir'de Baba Gözaltına Alındı
Av Sırasında Kaza: İzmir'de Baba Gözaltına Alındı
Tasarruf edenlerin yarısından fazlası borçlu çıktı
Tasarruf edenlerin yarısından fazlası borçlu çıktı
Kaymakamlık sınav soruları ve Cevap anahtarı yayımlandı
Kaymakamlık sınav soruları ve Cevap anahtarı yayımlandı
Enerji Bakanı: Türkiye'ye 1.3 milyar metreküp gaz gelecek
Enerji Bakanı: Türkiye'ye 1.3 milyar metreküp gaz gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi
Hükümet düğmeye bastı: Ekonomide reform dönemi!
Hükümet düğmeye bastı: Ekonomide reform dönemi!
MSÜ soruları ve cevap anahtarı yayımlandı
MSÜ soruları ve cevap anahtarı yayımlandı
Binalarda yeni dönem! 1 Nisan'dan itibaren zorunlu oluyor
Binalarda yeni dönem! 1 Nisan'dan itibaren zorunlu oluyor
AK Parti MKYK listesi ve üyeleri belli oldu
AK Parti MKYK listesi ve üyeleri belli oldu
Karda işe gidemeyenler dikkat! İşte işveren ve işçinin hakları
Karda işe gidemeyenler dikkat! İşte işveren ve işçinin hakları
Bakan Tunç'tan DEM Parti ve TÜSİAD açıklamaları
Bakan Tunç'tan DEM Parti ve TÜSİAD açıklamaları
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Resmi Gazete'de yayımlandı: Hastane katılım payları değişti
Resmi Gazete'de yayımlandı: Hastane katılım payları değişti
Fahiş fiyatın fotoğrafını çek bakanlığa şikayet et
Fahiş fiyatın fotoğrafını çek bakanlığa şikayet et
56 yıl sonra sonuçlanan dava: Arapgir'de adalet yerini buldu
56 yıl sonra sonuçlanan dava: Arapgir'de adalet yerini buldu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Su ve Elektrik Faturalarına Yeni Düzenleme Geliyor

Çevre temizlik vergisi ve katı atık bedelleri su faturalarına eklenecek. Kirleten öder ilkesi devrede.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 24 Şubat 2025 10:32, Son Güncelleme : 24 Şubat 2025 10:43
Yazdır
Su ve Elektrik Faturalarına Yeni Düzenleme Geliyor

Elektrikte devreye alınan aşamalı sistemin su faturalarında da uygulanması bekleniyor. Seneye hayata geçirilecek model hakkında konuşan TAYED Başkanı Ali Rıza Öner, 'kirleten öder' ilkesiyle daha fazla bedel alınmasının planlandığını söyledi.

Elektrik Faturalarındaki Uygulamanın Su Faturalarına Yansıması

Elektrik faturalarında bu ay başlayan tarifeye benzer uygulamanın seneye su faturalarında da uygulanması bekleniyor. Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, bir grup gazeteciye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2026 yıl sonuna uzattığı suda 'kirleten öder' sisteminin de olduğu atık su tesislerine ilişkin yönetmelik değişikliğini değerlendirdi.

Tahsilat 'Bertaraf Bedeli' Üzerinden Yapılacak

Öner, 2026'da devreye alınması planlanan düzenleme kapsamında katı atıkların toplanmasını ve bertarafını da içerecek şekilde su faturalarına "Çevre Temizlik Vergisi, katı atık toplama bedeli ve katı atık bertaraf bedeli"nin tek kalemde toplanarak tahsil edilmesinin planlandığını anlattı. Öner, hayata geçecek uygulamanın önemine değinerek,

"Atıksu ve evsel katı atık ile ilgili verilen tüm hizmetler karşılığında tam maliyet esaslı tarifeye göre belirlenen toplam sistem maliyetini karşılamak üzere evsel katı atık ve atık su hizmetlerinden yararlananlar artık kullanımına göre artacak bedellerle karşı karşıya kalacak" ifadelerini kullandı.

Tasarrufun Artması Amaçlanıyor

Öner yeni süreç konusunda şu bilgileri verdi: "Yani bakanlık bu düzenlemeyle hem su tasarrufunu artırmayı hedeflerken hem de daha fazla su tüketen, çöp çıkarandan 'kirleten öder' ilkesiyle daha fazla bedel alınmasını planlıyor. Buradaki bedelin yüzdelik olması planlandığından su faturası arttıkça alınacak bedel de artacak." Öner, belediyelerin bu kapsamda elde ettiği gelirleri atık su ve evsel katı atık hizmetlerinin dışında bir işte kullanamayacağını anlattı.

İsrafı Önlemek İçin Önemli Bir Adım

Söz konusu uygulamanın özellikle aşırı su tüketimi önlemesi beklenirken, kullanım artıkça faturanın da yükselecek olması su harcamalarını kontrol altına alabilir. Kuraklıkla mücadele konusunda su yönetimi açısından söz konusu kararın önemine dikkat çekiliyor. Tüketicilerin su tüketimine dikkat edecek olması benzer şekilde tarımsal sulamadaki israfı da etkileyebilir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber