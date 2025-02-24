İklim Kanunu Teklifi Meclis Çevre Komisyonu'nda

Küresel ısınma, kuraklık ve afetle mücadele için daha etkin yöntemler devreye alınıyor. Bu kapsamda, kamu kurumları arasındaki işbirliği artırılacak. Risk değerlendirme, izleme, bilgilendirme ve erken uyarı sistemleri de bütünleşik afet yönetimi esasıyla birleştirilecek. Böylece afetler en aza indirgenecek.

İklim Kanunu Teklifi ve Afet Yönetimi

Meclis Çevre Komisyonu'nda bu hafta görüşmelerine başlanacak iklim kanunu teklifiyle, kuraklık, afet, gıda güvenliği, olağanüstü hava olayları gibi iklim değişikliği kaynaklı sorunların sonuçlarına daha hızlı müdahale edilecek. İklim değişikliğinin neden olduğu afetlerin önlenmesi için bu alandaki işbirlikleri güçlendirilecek. Kamu kurumları arasındaki diyalog ve işbirliklerinin artırılması ile iklim değişikliği kaynaklı kayıp ve zararlar giderilecek. Böylece sektörel ve bölgesel bazda iklim değişikliğinin neden olduğu adaletsizlik ortadan kaldıracak. İklim değişikliğine bağlı afetlerin neden olduğu kayıp ve zararların azaltılması amaçlanıyor.

Merkezi Erken Uyarı Sistemi

Risk değerlendirme, izleme, bilgilendirme ve erken uyarı sistemleri bütünleşik afet yönetimi esasıyla birleştirilecek. Söz konusu sistem kapsamında, mücadelede etkin yol alınması amaçlanıyor. İklim değişikliğinin etkilerine ilişkin olabilecek kayıpların ve zararların en aza indirilmesi ve mümkünse olmaması adına erken uyarı sistemleri güçlendirilecek. Afet yönetiminin etkin uygulanması için bütünleşik afet yönetimine geçilecek. Bu kapsamda afetle mücadelede tek merkezden yönetim modeline geçilecek.

Yenilenebilir Enerjide Yatırım Atağı

İklim değişikliğinin de etkisiyle değişen ve dönüşen dünyada, bu dönüşümün kaynaklanan fırsatların ekonomiye kazandırılması sağlanacak. Değişen iklimin rüzgar ve deniz akıntılarından meydana getirdiği dönüşümün ekonomik sonuçları olacak. Rüzgar enerjisinin daha verimli kullanılması sağlanacak. Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla uyumlu yenilenebilir enerji kullanım alanı artırılacak. Korunan alanlar genişletilecek.