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Kars Kağızman Belediyesi'ne Kayyum Atandı

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Mehmet Alkan'ı terör örgütü üyeliğinden mahkum etti. İçişleri Bakanlığı, belediyeye kayyum atadı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Şubat 2025 07:52, Son Güncelleme : 24 Şubat 2025 07:55
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Kars Kağızman Belediyesi'ne Kayyum Atandı

Kars'ın Kağızman ilçesi Belediye Eşbaşkanı Mehmet Alkan "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından belediyeye kayyum atandı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi Kararları

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada cumhuriyet savcısı, Mehmet Alkan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Alkan'ın avukatının mazeret talebini ve savunma için süre isteğini reddetti. Mahkeme Alkan'ı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

İçişleri Bakanlığı'nın Müdahalesi

İçişleri Bakanlığı, Mehmet Alkan'ın ceza almasının ardından belediyeye kayyum atadı.Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, kayyum olarak getirildi.

İçişleri Bakanlığı Açıklaması

"Kars ili Kağızman ilçe Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/44 Esas sayılı dosyası kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle; Mehmet Alkan, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Kars Valiliğince Kağızman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

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