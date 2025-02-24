Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Bursa Osmangazi'de motosiklet bariyerlere çarptı, sürücü ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2025 08:00, Son Güncelleme : 24 Şubat 2025 08:04
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza Detayları
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 41 APC 327 plakalı motosiklet, Kükürtlü Mahallesi Mudanya Caddesi'nde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın Etkileri
- Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 50 metre savruldu.
- Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
- Ağır yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.