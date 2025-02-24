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İş Yerinde Telefon Kullanımı İşten Çıkarma Nedeni mi?

İş yerinde telefonla vakit geçirmek işten çıkarma nedeni midir? İşveren, çalışanların telefon kullanımı üzerinde ne kadar söz sahibidir?

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 24 Şubat 2025 08:12, Son Güncelleme : 24 Şubat 2025 09:19
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İş Yerinde Telefon Kullanımı İşten Çıkarma Nedeni mi?

İşverenin Uyguladığı Yasağa Rağmen İşçi İşten Çıkarılabilir mi? İşveren, işyerinde belirli kurallar koyma hakkına sahiptir. SGK, "Mesai saatleri içinde, iş yeri ve iş düzenini bozucu nitelikte özel cep telefonu görüşmelerinin yasaklanması işverenin yönetim hakkı kapsamında değerlendirilebilir" demektedir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de bu kapsamda açılan bir davada işverenlerin iş saatlerinde çalışanların özel cep telefonu görüşmelerini yasaklayabileceğini belirtmiştir.

İşyerinde Telefon Kullanımının Yasaklanması

  • İşveren, iş verimini artırmak için cep telefonu yasağı koyabilir. Ancak bu yasak haberleşme özgürlüğünü kısıtlamamalıdır.
  • Çalışanın dinlenme saatlerinde (öğlen yemeği ve molalarda) cep telefonu kullanımının yasaklanması söz konusu değildir.
  • Acil durumlar için çalışanların dışarıdaki kişilerle irtibata geçebilmelerini sağlayacak şirket telefonları sağlanmalıdır.

İş Akdinin Feshi ve Yargıtay Kararları

İşveren, iş verimini artırmak veya iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri nedeniyle koyduğu cep telefonu yasağına uymayan işçilerin iş akdini feshedebilir. Ancak, işverenin bu durumu net bir şekilde ispat etmesi gerekmektedir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 14.12.2020 tarih ve 2020/18264 sayılı Kararında "Mesai saatleri içerisinde telefonu ile meşgul olan işçinin işten çıkarılması, kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanmasına engel değildir." ifadesi yer alırken, aynı tarihli diğer bir kararda "mesai saatleri içinde telefonla konuştuğunu, sosyal paylaşım sitelerine girerek ve iş yerinde çektiği fotoğrafları paylaşarak iş güvenliği kurallarını ihlal ettiği hususunda davacının tutanağa konu davranışları geçerli feshin sebebini oluşturabilir ise de 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II. maddesi kapsamında haklı fesih neden varlığı yöntemince kanıtlanamadığından" hükmü bulunmaktadır.


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