TCMB'den Yeni Tertip Banknotlar: İmzalar Değişti

TCMB, E9 Emisyon Grubu kapsamında VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotları bugün itibarıyla tedavüle süreceğini duyurdu. Yeni banknotlarda TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Hatice Karahan ve Osman Cevdet Akçay'ın imzaları yer alacak.

TCMB'den Yeni Banknot Açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu kapsamında VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotları bugün itibarıyla tedavüle süreceğini duyurdu.

Yeni Tertip Banknotların Özellikleri

TCMB'den yapılan açıklamada, yeni tertip banknotların önceki serilerle aynı boyut, tasarım ve güvenlik özelliklerine sahip olacağı belirtilirken, tek farkın üzerlerindeki imzalar olduğu vurgulandı.

VI. tertip 100 TL banknotlarda TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan 'ın imzaları yer alacak.

ile Başkan Yardımcısı 'ın imzaları yer alacak. VII. tertip 10 TL banknotlarda ise Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'ın imzaları bulunacak.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı olacak.

Tedavülde Olma Durumu

Yeni tertip banknotların, önceki tertiplerle birlikte tedavülde olacağı ve mevcut banknotların geçerliliğini koruyacağı belirtildi.