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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 59 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, şüphelilere ait 68 adrese baskın düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 59 kişi yakalanırken, çok sayıda silah, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2025 09:41, Son Güncelleme : 24 Şubat 2025 09:58
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, terör örgütü DEAŞ'ın deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada bazı şüphelilerin, şüpheli Zeynel P.'nin sözde sorumluluğunda olduğu belirlenen "İlim ve Hikmet Dergisi" adı altında bir araya gelerek yasa dışı toplantılar düzenlediklerini tespit etti.

Şüphelilerin zekat, fitre ve infak adı altında topladıkları paralarla çatışma bölgelerindeki kamplarda bulunan DEAŞ mensuplarını yasa dışı yollardan Türkiye'ye getirme arayışında oldukları belirlendi.

Sosyal medyada propaganda yaptıkları da tespit edilen 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 68 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 59 şüpheliyi yakaladı.

Aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ile çok sayıda dijital materyal, 2 şarjör, 155 fişek, 1 kasatura, 3 bin 947 ABD doları, terör örgütüne ait 4 flama, örgütsel doküman ve yasaklı yayınlara ait kitaplar ele geçirildi.

Zanlıların yasa dışı toplandıkları tespit edilen bir adres mühürlenerek faaliyetine son verildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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