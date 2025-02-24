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'Evlilik yerinde saydı, boşanma hızı rekor kırdı'

Türkiye'de evlenme ve boşanma istatistikleri açıklandı. 2024 yılında evlenme hızı sabit kalırken, boşanma hızı arttı. Detaylar haberimizde.

Haber Giriş : 24 Şubat 2025 10:47, Son Güncelleme : 24 Şubat 2025 10:49
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'Evlilik yerinde saydı, boşanma hızı rekor kırdı'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı.

2024 Yılında Evlenme ve Boşanma Sayıları

Evlenen çiftlerin sayısı 2023 yılında 567 bin 11 iken, 2024 yılında 568 bin 395 olarak gerçekleşti. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2024 yılında binde 6,65 ile önceki yıla göre değişmedi.

2005'ten 2024'e Evlenme Hızındaki Değişim

Evlenme hızı 2005'te binde 9,37 iken, 2020'de 5,86'ya kadar gerilemişti.

Boşanma İstatistikleri

Boşanan çiftlerin sayısı ise 2023 yılında 173 bin 342 iken, 2024'te 187 bin 343'e yükseldi. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2024 yılında binde 2,19 olarak gerçekleşti. Böylece boşanma hızı verinin açıklandığı 2001'den bu yana en yüksek düzeye çıktı.

Ortalama İlk Evlenme Yaşı

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2024 yılında erkeklerde 28,3 iken kadınlarda 25,8 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,5 yaş olarak gerçekleşti.

En Yüksek ve En Düşük Evlenme Hızları


  • En yüksek evlenme hızı: Adıyaman'da binde 7,76
  • En düşük evlenme hızı: Tunceli'de binde 4,01


En Yüksek ve En Düşük Boşanma Hızları


  • En çok boşanma hızı: Antalya'da binde 3,29
  • En düşük boşanma hızı: Hakkari'de binde 0,45


İstanbul'da Evlenme ve Boşanma Durumu

İstanbul'da evlenme hızı binde 6,64 ile Türkiye ortalamasına yakın seyrederken, boşanma hızı binde 2,25 olarak gerçekleşti.

Evlilik Süresi ve Boşanmalar

Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2024 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 33,7'si evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 21,3'ü ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

Yabancı Damatlar ve Gelinler

Yabancı damatlar: Suriyeli damatlar yüzde 20,6 ile birinci sırada yer aldı. Alman damatlar yüzde 19,5 ile ikinci sırada ve Afgan damatlar yüzde 5,7 ile üçüncü sırada yer aldı.Yabancı gelinler: Suriyeli ve Özbek gelinler yüzde 12,1 ile birinci sırada yer aldı. Faslı gelinler yüzde 8,3 ile ikinci sırada ve Azerbaycanlı gelinler yüzde 7,5 ile üçüncü sırada yer aldı.

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