Cezaevi firarisi havalandırma boşluğunda yakalandı
İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden 26 yaşındaki hükümlü, Çorum Kale Mahallesi'nde apartmanın havalandırma boşluğunda yakalanarak cezaevine geri gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2025 10:50, Son Güncelleme : 24 Şubat 2025 10:52
Çorum'da cezaevinden firar eden hükümlü bir apartmanın havalandırma boşluğunda yakalandı.
İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumundan Firar
İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan U.S. (26) ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kale Mahallesi'nde Yakalanma
Hükümlünün Kale Mahallesi Lozanevler'de olduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, U.S'yi apartmanın havalandırma boşluğunda yakaladı. Gözaltına alınan U.S, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.