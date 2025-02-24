Türkiye'nin kayak merkezlerinde kar durumu nasıl?
Meteoroloji verilerine göre Palandöken, 161 cm kar kalınlığı ile lider konumda. Nemrut ve Kartepe de dikkat çekiyor. Türkiye'nin diğer kayak merkezlerinde durum nasıl? İşte tüm merkezlerin güncel kar kalınlıkları.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2025 10:54, Son Güncelleme : 24 Şubat 2025 10:57
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 161 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Verilerine Göre Kayak Merkezlerindeki Kar Kalınlıkları
- Palandöken: 161 cm
- Nemrut: 158 cm
- Kartepe: 140 cm
- Kartalkaya: 137 cm
- Hakkari: 123 cm
- Konaklı: 121 cm
- Ergan ve Uludağ: 120 cm
- Sarıkamış: 118 cm
- Çambaşı: 112 cm
- Erciyes: 105 cm
- Hesarek: 94 cm
- Mersivan: 81 cm
- Keltepe: 80 cm
- Akdağ: 72 cm
- Ilgaz: 66 cm
- Davraz: 59 cm
- Yıldız: 50 cm
- Küpkıran: 43 cm
- Yalnızçam: 42 cm
- Gevaş Abalı: 36 cm
- Kandilli: 31 cm
- Murat Dağı: 25 cm
- Denizli: 4 cm
Bazı Kayak Merkezlerinde Hava Durumu
(YKY: Yoğun kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, S: Soğuk, ÇB: Çok Bulutlu, AB: Az Bulutlu)