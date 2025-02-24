Perakende ticarette güven endeksi artarken inşaatta düştü
TÜİK verilerine göre, şubat ayında hizmet ve inşaat sektörlerinde güven endeksi düşerken, perakende ticaret sektöründe artış yaşandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2025 11:06, Son Güncelleme : 24 Şubat 2025 11:08
Güven endeksi, şubat ayında geçen aya oranla perakende ticaret sektöründe yüzde 1,6 artarken, inşaat sektöründe yüzde 2,7 ve hizmet sektöründe yüzde 1,9 azaldı.
TÜİK Güven Endeksleri Açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.
Mevsim Etkilerinden Arındırılmış Güven Endeksi
- Hizmet sektöründe yüzde 1,9 azalarak 114,2 oldu.
- İnşaat sektöründe yüzde 2,7 düşerek 89,3'e geriledi.
- Perakende ticaret sektöründe yüzde 1,6 artış kaydederek 116,3'e çıktı.
Sektörel Değişiklikler
- Hizmet sektörü: Son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,5 azaldı. Hizmetlere olan talep yüzde 2,4 ve gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 2,9 düştü.
- Perakende ticaret sektörü: Son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 0,9 arttı. Mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,6 ve gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 2,2 yükseldi.
- İnşaat sektörü: Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 1,2 geriledi. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 4 düştü.